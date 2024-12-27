КДК РФС отстранил от футбола пятерых игроков за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации. Это решение было принято после рассмотрения результатов матчей между командами «Нижний Новгород» и «Ахмат» (1:1) и ЦСКА (1:8). В результате один из игроков получил пожизненную дисквалификацию.

«За организацию договорных матчей в футбольных … запретить Никите Милюкову осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — приводится в сообщении на сайте РФС.

Его одноклубники Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов дисквалифицированы на пять лет с двухгодовым испытательным сроком. На три года с выплатой штрафа в размере 50 тыс рублей условно отстранен от игр Денис Чупрунов.

В РФС добавили, что получившие меньшее наказание игроки сотрудничали с департаментом защиты игры.