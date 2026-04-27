«Мы ждали мальчика!»: Татьяна Васильева узнала пол будущего ребенка своего сына

В семье народной артистки РФ Татьяны Васильевой скоро ожидается пополнение. 79-летняя актриса приняла участие в трогательном семейном событии — гендер-пати своего 47-летнего сына Филиппа Васильева и его супруги Марии Болонкиной, сообщает The Voice.

Фото: [ Татьяна Васильева и Мария Болонкина/соцсети ]

Пара, которая уже воспитывает троих общих детей (а у Филиппа есть еще двое сыновей от предыдущего брака), решила не обращаться к услугам организаторов, а устроить камерную вечеринку дома, в кругу самых близких.

Перед тем как раскрыть пол будущего малыша, участники поделились своими прогнозами. Васильева и сам Филипп были уверены, что родится мальчик, а Мария предположила девочку. Интрига сохранялась до последнего момента, и когда супруги лопнули воздушный шар, из него высыпались голубые конфетти — подтверждение того, что у пары будет сын.

Филипп, не сдерживая эмоций, кричал от радости, Мария закрыла лицо руками, а Васильева зааплодировала. Затем все принялись обниматься и поздравлять друг друга.

Сам Филипп и его жена Мария позже написали в своем блоге, что переполнены эмоциями и с нетерпением ждут появления на свет четвертого малыша. Поклонники тоже не остались равнодушными: они оставили множество теплых комментариев, пожелав семье здоровья и счастья.

Напомним, что у самой Васильевой двое детей: сын Филипп (от режиссера Анатолия Васильева) и дочь Елизавета (от музыканта Георгия Мартиросяна). Лиза окончила факультет журналистики, а затем МАРХИ, снимается в кино и воспитывает двоих сыновей от разных браков.

