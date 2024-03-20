Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом
Фото: [vk.com/kuzbass_bandyclub]
Кемеровский «Кузбасс» впервые в своей истории выиграл золотые медали чемпионата России.
В финальном матче во втором овертайме кемеровчане одолели титулованный архангельский «Водник» со счетом 7:6. Решающий мяч забил Артем Репях. Еще одним героем матча стал кемеровчанин Александр Егорычев, оформивший хет-трик.
«Кузбасс» давно примеривался к чемпионскому титулу. Команда пять раз становилась серебряным призером и семь раз — бронзовым.
Бронзовые медали чемпионата завоевали столичные динамовцы, переигравшие в матче за третье место хабаровский «СКА-Нефтяник» (4:3).
В прошлом год хабаровчане были чемпионами страны, а на этот раз остались без медалей. «Кузбасс» год назад был вторым, «Водник» — третьим.
В современной российской истории самыми титулованными клубами являются «Динамо» и «Водник», выигрывавшие чемпионат по девять раз, по пять чемпионств у «СКА-Нефтяника» и красноярского «Енисея».