Кевин Маккалистер возвращается: Маколей Калкин раскрыл неожиданный сюжет нового «Один дома»

Звезда легендарной рождественской комедии Маколей Калкин взбудоражил поклонников, заявив о готовности вновь примерить на себя образ Кевина Маккалистера. Актер не просто согласен вернуться во франшизу, но уже проработал весьма оригинальную концепцию сюжета, где охотником и жертвой меняются местами. Об этом сообщают американские СМИ.

Фанаты культовой серии фильмов «Один дома» замерли в ожидании: повзрослевший Кевин может снова появиться на экранах. Маколей Калкин, чье имя навсегда связано с находчивым мальчуганом, поделился своим видением возможного продолжения истории. По задумке артиста, его герой предстает перед зрителем уже состоявшимся мужчиной, чья личная жизнь, однако, потерпела крах. Кевин — либо вдовец, либо пережил тяжелый развод и теперь в одиночку воспитывает наследника.

Сюжетный конфликт, предложенный Калкиным, переворачивает классическую фабулу с ног на голову. Погруженный в работу отец перестает уделять внимание сыну, что приводит к настоящему бунту. Обиженный ребенок решает проучить родителя радикальным способом: он буквально выставляет Кевина за дверь собственного жилища. И вот тут начинается самое интересное — герой, когда-то мастерски защищавший крепость от бандитов, сам оказывается в роли незваного гостя.

Теперь уже ему предстоит штурмовать родной дом, пытаясь обойти хитроумные ловушки, расставленные собственным отпрыском. Эта идея звучит как ироничная насмешка судьбы над персонажем, который в детстве превратил жизнь грабителей в кошмар. Если студийные боссы одобрят такой смелый сценарный ход, зрителей ждет не просто ностальгическое возвращение, а свежий взгляд на вечную тему отцов и детей, приправленный фирменным юмором франшизы.

