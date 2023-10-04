Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Актер Кевин Спейси попал в больницу в Узбекистане, где он был гостем 15-го Ташкентского международного кинофестиваля, сообщает The Sun.

Спейси рассказал, что полдня провел в медицинском центре после того, как у него на некоторое время онемела левая рука. Врачи провели тщательное обследование, но не обнаружили ничего серьезного.

«Этот случай заставил меня задуматься над тем, насколько хрупка жизнь человека, жизнь каждого из нас», – сказал 64-летний актер.

Спейси объявил о своем возвращении в кинематограф после шестилетнего перерыва. Двукратный обладатель «Оскара» перестал сниматься после обвинений в сексуальных домогательствах. В июле он был оправдан по всем многочисленным искам, выдвинутым против него.