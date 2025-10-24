КХЛ дисквалифицировала защитника Дронова за агрессию против арбитра

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В центре площадки Дронов подъехал сзади к линейному арбитру и толкнул его в спину. Оценить, был ли злой умысел в этом поступке, достаточно сложно. Можно сказать, что защитник просто неловко столкнулся с арбитром. С другой стороны, рядом было достаточно свободного пространства, чтобы избежать контакта.

Ранее стало известно, что правительство Свердловской области продает 50% акций в футбольном клубе «Урал».