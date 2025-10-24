КХЛ дисквалифицировала защитника Дронова за агрессию против арбитра
Фото: [ХК «Трактор»]
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрел эпизод матча «Автомобилист» — «Трактор» (5:3) и вынес наказание в отношении защитника челябинцев Григория Дронова.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
В центре площадки Дронов подъехал сзади к линейному арбитру и толкнул его в спину. Оценить, был ли злой умысел в этом поступке, достаточно сложно. Можно сказать, что защитник просто неловко столкнулся с арбитром. С другой стороны, рядом было достаточно свободного пространства, чтобы избежать контакта.
