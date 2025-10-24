Правительство Свердловской области выставило на продажу футбольный клуб «Урал»

В настоящее время весь пакет акций клуба принадлежит региону. Собственником его половины можно стать всего за 12 млн руб.

В правительстве региона рассчитывают, что привлечение частного инвестора будет способствовать развитию клуба, позволит модернизировать его материально-техническую базу.

«Урал» 11 сезонов подряд провел в высшем дивизионе российского футбола, дважды играл в финалах Кубка России. По итогам сезона 2023/24 команда вылетела в Первую лигу. В минувшем сезоне команда играла в переходных матчах, но уступила «Ахмату». В текущем чемпионате Первой лиги «Урал» занимает третье место с 27 очками, на шесть баллов отставая от воронежского «Факела» и на два — от «Спартака» из Костромы. При этом екатеринбуржцы провели на матч меньше.

