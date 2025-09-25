КХЛ хочет привлечь Галицкого для создания нового клуба
Вице-президент КХЛ Доброхвалов: лига поддержит Галицкого в создании нового клуба
Фото: [ФК «Краснодар»]
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Доброхвалов заявил «Советскому спорту», что лига поддержала бы бизнесмена Сергея Галицкого, если бы он захотел создать новый клуб.
Функционер подчеркнул, что КХЛ приветствует частные инвестиции.
«В нашей стратегии мы уже не первый год выполняем поручения снижения государственного финансирования, замещая это коммерческими доходами. Если Сергей Николаевич Галицкий изъявит желание, то мы только всячески это поддержим», — сказал Доброхвалов.
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий в 2008 году организовал футбольный клуб «Краснодар», который в минувшем сезоне стал чемпионом страны. Бизнесмен известен своими социальными и спортивными проектами. Однако о желании создать хоккейный клуб Галицкий не сообщал.
