Канадский тренер «Авангарда» поставил на место двукратного олимпийского чемпиона

Тренер «Авангарда» Буше ответил на критику олимпийского чемпиона Кожевникова
Фото: [ХК «Авангард»]
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше в интервью «Российской газете» ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.
Известный хоккеист неоднократно обрушивался на «Авангард». В частности, он заявлял, что иностранные тренеры «оставляют после себя выжженную землю».
Буше заявил, что он не читает прессу, не обращает внимания на мнение людей со стороны и работает, придерживаясь своих методов.
«Я также ничего не читал и когда работал в Северной Америке. Потом я три года не тренировал, работал в медиа — и вот там да, я сам создавал эту драму, высказывал все эти мнения. Так что я в курсе, как это работает», — отметил Буше.
Ги Буше возглавляет «Авангард» с 2024 года. В НХЛ он работал главным тренером клубов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз». На данный момент «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 12 очков в семи матчах.
