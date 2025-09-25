Канадский тренер «Авангарда» поставил на место двукратного олимпийского чемпиона

Известный хоккеист неоднократно обрушивался на «Авангард». В частности, он заявлял, что иностранные тренеры «оставляют после себя выжженную землю».

Буше заявил, что он не читает прессу, не обращает внимания на мнение людей со стороны и работает, придерживаясь своих методов.

«Я также ничего не читал и когда работал в Северной Америке. Потом я три года не тренировал, работал в медиа — и вот там да, я сам создавал эту драму, высказывал все эти мнения. Так что я в курсе, как это работает», — отметил Буше.

Ги Буше возглавляет «Авангард» с 2024 года. В НХЛ он работал главным тренером клубов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз». На данный момент «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 12 очков в семи матчах.

