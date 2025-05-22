Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина. Все четверо лауреатов представляют «Локомотив», который стал обладателем главного трофея сезона.

Лучшим вратарем стал Даниил Исаев, лучшим защитником — Андрей Сергеев, лучшим нападающим — Георгий Иванов, лучшим новичком — Егор Сурин.

В финале ярославский «Локомотив» в пяти матчах обыграл челябинский «Трактор». Причем волжане забрали четыре матча подряд после осечки в стартовой игре серии. В решающем матче «Локомотив» добился победы в овертайме со счетом 2:1.

«Локомотив» посвятил победу команде, которая в 2011 году погибла в авиакатастрофе. Ярославцы впервые стали обладателем Кубка Гагарина, хотя до образования КХЛ трижды побеждали в чемпионате России.

Портал «Подмосковье сегодня» представил свою версию главных героев чемпионской команды.