За 3 мес. более 8 тыс. такси Подмосковья прекратили работу из-за отсутствия полиса ОСГОП

Транспортная сфера региона переживает заметные изменения: с начала 2026 года органы надзора выявили значительные нарушения среди таксомоторных перевозчиков. Более 15,7 тыс. автомобилей приостановили работу из‐за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ключевая задача этого документа — обеспечить надежную защиту пассажиров во время поездки. Если происходит дорожно‐транспортное происшествие, полис гарантирует финансовую компенсацию пострадавшим. В ведомстве подчеркнули: наличие ОСГОП — не опция, а строгое требование закона, которое обязаны выполнять все участники рынка.

Итоги проверок показали неоднозначную картину. С одной стороны, свыше 7,6 тыс. перевозчиков оперативно отреагировали на замечания: оформили необходимые полисы и возобновили законную деятельность. С другой — разрешения на работу 8 тыс. автомобилей были полностью аннулированы. Примечательно, что ситуация заметно отличается от прошлогодних показателей: за аналогичный период 2025 года число аннулированных разрешений составило всего 2,5 тыс. Такой рост говорит о существенном усилении контроля за соблюдением норм в сфере таксомоторных перевозок.

Последствия работы без полиса ОСГОП могут оказаться крайне серьезными. В соответствии со ст. 11.31 КоАП РФ, перевозчика, нарушившего это требование, ждет внушительный штраф: до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для организаций. Подобные санкции призваны мотивировать бизнес действовать в рамках закона и ответственно относиться к безопасности пассажиров.

