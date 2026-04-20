Радимов раскритиковал Евсеева за немногословное интервью

Бывший футболист сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов обратился к главному тренеру махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву из-за его немногословных интервью перед и после матча 25-го тура с «Зенитом» (0:1).

Евсеев уже налетел на два штрафа по 100 тыс. руб. за использование ненормативной лексики во флэш-интервью после игр 23-го и 24-го туров. После «Зенита» тренер отвечал на вопросы подчеркнуто односложно или же вовсе их игнорировал — зато нового штрафа избежал.

«Я с Вадиком в очень хороших отношениях. Но это неправильно. Ты должен понимать, что представляешь целый регион, в этом плане за тобой очень много людей, которые смотрят и по телевизору, и на стадионе», — сказал Радимов.

«Динамо» оказало достойное сопротивление «Зениту» и пропустило лишь в конце матча после автогола Никиты Глушкова. Махачкалинцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 23 очка.

