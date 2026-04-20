В Истринской больнице ввели в работу высокотехнологичную С-дугу

В главном корпусе стационара Истринской клинической больницы ввели в эксплуатацию передвижной рентгеновский аппарат «С-дуга», который позволят оказывать высокотехнологичную хирургическую помощь. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чем хорош этот аппарат, который мы получили? Это, несомненно, его низкодозовая нагрузка, меньше излучение, что, в первую очередь, для пациентов большой плюс. Ну и, конечно, несомненно, нашим врачам-медикам, кто работают изо дня в день каждый день с этим аппаратом», - отметил заместитель главного врача больницы по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Технику установили в операционном блоке главного корпуса. Ее будут использовать при травматологических, ортопедических, сосудистых и нейрохирургических операциях. Персонал уже прошел обучение по работе с аппаратом, его уже начали использовать.

