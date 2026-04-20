В Подмосковье с начала года заготовили более 21 тонны донорской крови

В Подмосковье с начала 2026 года заготовили более 21 тонны донорской крови. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«С начала года в регионе заготовили более 21 тонны донорской крови, что на 1,3 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

В регионе донором может стать любой совершеннолетний житель, у которого нет противопоказаний. Для сдачи крови можно обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы, а также в отделения переливания крови в медицинских учреждениях. Кроме того, можно стать участником выездной донорской акции.

