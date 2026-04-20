Свекровь Алексы поздравила внучку, с которой не видится из-за певицы, с днем рождения

В семье певицы Алексы (настоящее имя — Александра Чвикова), которая прославилась хитами начала 2000-х, и ее мужа Вячеслава Дайчева, похоже, давно назрела семейная драма, о которой предпочитали молчать, но теперь она выплыла наружу благодаря публикациям в социальных сетях, пишет Super.ru.

Речь идет о напряженных отношениях Алексы с матерью мужа Лилией Соловьевой, которая, судя по всему, уже четыре года не видится с собственной внучкой Адрианой, и это обстоятельство стало причиной глубоких обид и публичных высказываний.

Лилия, которая, по всей видимости, уже отчаялась дождаться приглашения или разрешения увидеть ребенка, опубликовала в своем блоге трогательное стихотворение, посвященное внучке, которая недавно отпраздновала свой пятый день рождения.

Бабушка заочно поздравила девочку, вложив в стихи всю свою любовь, тоску и надежду на то, что когда-нибудь они все же смогут увидеться.

«Милая, ты и родная», и капли, стекая, напишут "скучаю". С днем рождения, солнышко», — обратилась бабушка к внучке.

Сам же день рождения семья Алексы и Дайчева отметила в узком семейном кругу, без участия бабушки Лилии. Этот факт лишь подтверждает, что конфликт между невесткой и свекровью зашел далеко и вряд ли разрешится в ближайшее время.

Примечательно, что сама певица не так давно разместила в своем блоге откровенный пост, в котором поделилась опытом общения со свекровью и дала советы тем, кто сталкивается с подобными проблемами. Алекса прямо заявила, что иногда мать мужа может «мешать жить», и рассказала, как выстраивать отношения в такой непростой ситуации, чтобы сохранить собственные нервы и благополучие семьи.

