В Ступино введут в эксплуатацию новостройку для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Центральный на улице Чайковского в Ступино построили новостройку для переселенцев из аварийного жилья, разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках реализации областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В новый дом переедут 230 граждан из 154 аварийных помещений общей площадью 6 тыс. кв. м. Для них во дворе обустроят парковку, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с беседками и скамейками. Вблизи есть школа, детский сад и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.