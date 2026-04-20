Единый день открытых дверей прошел в Орехово-Зуевском техникуме

18 апреля в Орехово‑Зуевском техникуме состоялся Единый день открытых дверей (ЕДОД), организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Учебное заведение распахнуло свои двери для школьников, чтобы познакомить их с возможностями среднего профессионального образования и миром рабочих профессий. Об этом проинформировала пресс‑служба Министерства образования Московской области.

Программа дня получилась насыщенной и познавательной. Юных гостей ждали экскурсии на ведущие производства региона, встречи с представителями крупных предприятий и профессиональные пробы по наиболее востребованным направлениям. Большой интерес у школьников вызвали мастер‑классы, проведенные опытными специалистами и студентами старших курсов техникума.

Важной частью мероприятия стали Всероссийские классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», которые провели студенты‑амбассадоры техникума сразу в 26 школах округа. Благодаря этой инициативе свыше 1100 учащихся 8–9‑х классов узнали о преимуществах и перспективах среднего профессионального образования в России.

Более 300 школьников приняли участие в профессиональных пробах по 10 направлениям. Ребята смогли попробовать себя в самых современных и востребованных специальностях, включая управление беспилотными летательными аппаратами, работу с искусственным интеллектом и технологию машиностроения.

