Теннисистка из Подмосковья стала бронзовым призером на международных соревнованиях

Представительница Подмосковья Мирра Андреева стала бронзовым призером на международных соревнованиях по теннису категории WTA 500. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка является шестой ракеткой в рейтинге турнира. Первое место заняла Елена Рыбакина из Казахстана, на втором - спортсменка из Чехии. По итогам турнира спортсменка из Московской области стала восьмой ракеткой мира и потеснила в рейтинге WTA Жасмин Паолини (Италия).

Состязания прошли в городе Штутгардт (Германия).

