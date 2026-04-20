В Химках направили в суд дело о ДТП, в котором погибла пенсионерка
Фото: [Прокуратура Московской области]
Химкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором погибла пенсионерка, обвинительное заключение утвердили в отношении 42-летнего жителя Москвы - его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 15 октября 2025 года. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал по улице 9 Мая в Химках, превысил скоростной режим и совершил наезд на пешехода, который передвигался по проезжей части вне пешеходного перехода. Пострадавшей оказалась 72-летняя женщина. Она получила множественные телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.
