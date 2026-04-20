Партия «Единая Россия» провела субботники на мемориалах Воинской славы в Подмосковье

В Подмосковье на территориях мемориалов Воинской славы прошли субботники. Мероприятия были организованы региональным отделением партии «Единая Россия».

В целом в порядок привели сотни объектов. В работе участвовали представители партии, активисты «Молодой Гвардии», юнармейцы, а также неравнодушные жители.

К примеру, в Балашихе субботники провели более чем на 40 территориях. В числе точек — мемориальный комплекс на Братском кладбище, Обелиск боевой славы, памятник «Благодарный коллектив цеха, своим товарищам, павшим в боях за любимую Родину в Великой отечественной войне 1941-1945».

«Сегодня уделили особое внимание местам воинских захоронений, нашим мемориалам — нужно подготовить их к предстоящему 9 мая», - отметил секретарь местного отделения, глава округа Сергей Юров.

В Солнечногорске субботники прошли на всех запланированных площадках округа. В акции приняли участие более 450 человек, в том числе многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, кандидат предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин.

«Сегодня здесь царила та самая энергия единства, которую не купишь ни за какие деньги. Дождь за окном, а внутри — тепло, движение, поддержка», - сказал он.

В Одинцово привели в порядок воинский мемориал на братской могиле в Глазынино. В Химках убрали территорию сквера имени Марии Рубцовой. В Люберцах субботник провели в Центральном парке. В нем приняла участие депутат Мособлдумы от «Единой России» Лидия Антонова.

«Особенно важно, что в таких акциях участвуют молодые ребята, ведь это формирует ответственное отношение к своему городу», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе благоустроят более 70 общественных пространств.