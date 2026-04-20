Больницам Подмосковья с начала года передали 20 единиц нового офтальмологического оборудования
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
С начала 2026 года подмосковным больницам передали 20 единиц нового офтальмологического оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Технику приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта. На эти цели направили около 64 млн рублей. До конца года планируется передать учреждениям свыше 30 единиц оборудования.
Новую технику получили семь медицинских учреждений региона. Это, в том числе, операционные лупы, офтальмологические лазерные системы, желтый лазер офтальмологический и др.
