Больницам Подмосковья с начала года передали 20 единиц нового офтальмологического оборудования

С начала 2026 года подмосковным больницам передали 20 единиц нового офтальмологического оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта. На эти цели направили около 64 млн рублей. До конца года планируется передать учреждениям свыше 30 единиц оборудования.

Новую технику получили семь медицинских учреждений региона. Это, в том числе, операционные лупы, офтальмологические лазерные системы, желтый лазер офтальмологический и др.

