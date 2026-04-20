Почти 48 га изъятой земли сельхозназначения передали новому владельцу в Богородском округе

В Богородском округе новому владельцу передали почти 48 га изъятой земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Согласно земельному законодательству, участки сельхозназначения имеют особые условия содержания и обработки. Это ресурс, который должен приносить пользу обществу и региону. Если владелец не хочет данные условия обеспечить, то он рискует потерять землю», - напомнил глава министерства Тихон Фирсов.

Участок расположен вблизи деревни Исаково. Он был изъяты у прежнего владельца в связи с несоблюдением условий содержания и эксплуатации. Сумма продажи земли составила 74,3 млн рублей.

