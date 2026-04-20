Династия с 121 годом стажа: в Павловском Посаде отметили Праздник труда

В Павлово‑Посадском округе 17 апреля торжественно отметили Праздник труда. Торжество развернулось во Дворце культуры «Павлово‑Покровский», куда пришли представители самых разных профессий: рабочие, врачи, учителя, дорожники, энергетики — все, кто ежедневно вносит вклад в развитие территории.

Глава округа Денис Семенов заявил, что развитие территории определяют не здания и дороги, а люди, вкладывающие душу в работу. Он поблагодарил ветеранов за мудрость и пример, а молодых специалистов — за энергию и инициативу, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

С приветственным словом от имени главы округа выступил первый заместитель главы Павлово‑Посадского округа Сергей Балашов. Разделить праздник с местными жителями приехали почетные гости: первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов, депутат Мособлдумы Линара Самединова и член Совета Союза «Московское областное объединение организаций Профсоюзов» Надежда Костычева. Они вручили грамоты и знаки отличия лучшим работникам округа — тем, чей труд служит примером для коллег.

Особую гордость мероприятия составила семья Андреевых — трудовая династия из отдела МВД России «Павлово‑Посадский». Три поколения, шесть членов семьи и 121 год общего стажа позволили им занять первое место в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Связь поколений».