Виктория Бекхэм рассказала о модных интересах дочери-подростка

Экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм в недавнем интервью приоткрыла завесу над тем, как растет ее единственная дочь Харпер, и какие модные привычки формируются у 14-летней наследницы, пишет Hello! Russia.

По словам Виктории, девочка проявляет большой интерес к миру моды, любит ходить по магазинам и обладает, как ни странно для дочери дизайнера, вполне демократичным вкусом: Харпер с удовольствием сочетает дорогие дизайнерские вещи с более доступными предметами гардероба, что, по мнению ее мамы, говорит о здравом подходе и отсутствии снобизма.

«Она больше всего любит ходить по магазинам. Ей очень понравится коллекция Gap, когда она до нее доберется, она купит все», — отметила Бэкхэм.

Сама Виктория сейчас активно сотрудничает с американским масс-маркет брендом, и это сотрудничество имеет для нее особый, ностальгический смысл. Певица вспоминает, как в детстве ходила в магазины Gap вместе со своей мамой и сестрой, и они покупали одежду только в обычных, не люксовых магазинах.

Этот опыт, как считает Виктория, помог ей сформировать здоровое отношение к моде, где есть место как высокой моде, так и доступным, качественным вещам, и теперь она старается привить то же самое своей дочери.

Однако, когда речь заходит о люксовых аксессуарах, Виктория становится непреклонной. У нее есть внушительная коллекция сумок Hermès, которая насчитывает около 100 экземпляров, и когда Харпер начинает присматриваться к этим сокровищам, мама отвечает коротко и ясно: «Пока нет».

Виктория считает, что к таким вещам нужно прийти с возрастом, и пока ее дочь еще не готова носить столь дорогие и статусные аксессуары, которые являются не просто сумками, а настоящими инвестициями и предметами искусства.

