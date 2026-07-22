Украинский клуб принципиально не захотел вести какие-либо переговоры с «Црвеной Звездой» Деяна Станковича. 12 июля сербский клуб провел в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Зенитом».

При этом на украинском портале возмущаются позицией ФК «Харьков», который продолжает контактировать с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера футболиста.

20-летний Овусу пришел в «Црвену Звезду» зимой. В 13 матчах за клуб он отметился двумя голами и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4,5 млн, его контракт с сербским клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее в РФС заверили, что российским клубам не угрожает массовый бан от ФИФА.