Спрос на возрастных сотрудников взлетел: кому предлагают почти вдвое больше вакансий

Российские компании пересматривают подход к найму и все чаще делают ставку на сотрудников старшего поколения. Кому и сколько готовы платить, выяснили аналитики «Авито Работы», их исследование оказалось в распоряжении РИА Новости .

Цифры говорят о настоящем прорыве. За первое полугодие число вакансий для возрастных соискателей резко выросло сразу по нескольким рабочим специальностям. Абсолютным лидером стали электрики — спрос на них подскочил на 144%, а средняя предлагаемая зарплата достигла внушительных 175 тысяч рублей в месяц.

Почти вдвое чаще работодатели зовут операторов станка — плюс 99%. Здесь зарплатная планка поскромнее — около 95,5 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров разнорабочие: для них открылось на 82% больше вакансий со средним доходом 173,5 тысячи рублей.

Географически картина тоже любопытная. Охотнее всего возрастных кандидатов ждут в дальневосточных регионах. Сахалинская область нарастила предложение на 39%, Якутия — на 35%, Магаданская область — на 33%.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов подтвердил устойчивый тренд: бизнес расширяет границы найма. Платформа даже ввела специальные фильтры — для студентов и пенсионеров. По словам Губанова, работодатели ценят старшее поколение за опыт, компетенции и готовность передавать знания молодым коллегам.

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