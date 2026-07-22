Панарин рассказал, как изменилась его жизнь после замены айфона на кнопочный телефон

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал в интервью на YouTube-канале FAMETIMETV, как изменилась его жизнь после отказа от айфона и замены его на кнопочный телефон «Нокиа».

Три года назад хоккеист решил включить информационный детокс и отказаться от всего лишнего, что мешает ему сосредоточиться на подготовке к сезону, включая соцсети.

«Оказалось, недели через три меня просто перестали раздражать люди. Потому что когда тебе жужжат на ухо одно и то же — «все плохие, все плохие, все плохие»… Это просто как работает пропаганда всех направлений, и с одной стороны, и с другой. Когда ты детокс полный включаешь, тебя никто не бесит, ты просто думаешь о своей работе, жизни, семье», — рассказал Панарин.

Он признался, что прожил с кнопочным телефоном три года, пока играл за «Нью-Йорк Рейнджерс». После обмена нынешней зимой в «Лос-Анджелес» хоккеист решил вернуться к смартфону. По его словам, просто некогда было объяснять новым партнерам свои «странности». Было бы неправильным односложно реагировать на их сообщения.

34-летний Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Он играл за «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». В минувшем сезоне форвард провел 78 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 84 (28+56) очка.

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