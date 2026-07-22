Месть с высоты 12 этажей: арендаторши выбрасывали мебель из окна и орали в окна в элитном районе Кемерова

Сотрудники Росгвардии задержали двух девушек, которые в пьяном состоянии выбросили из окна квартиры на 12-м этаже кресло и другие вещи. Инцидент произошел в Кемерове. О деталях проинформировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, нарушительницами общественного порядка оказались жительница Кемерова и ее подруга из соседнего Березовского. Они снимали квартиру в элитном жилом комплексе с благоустроенной территорией, детскими площадками и аллеями.

По данным ведомства, девушки поругались с владельцами жилья и таким образом решили им отомстить. Днем 20 июля они начали выбрасывать с 12-го этажа мебель и другие предметы. При этом арендаторши вели себя вызывающе: кричали нецензурную брань в открытые окна.

«После конфликта с собственником они стали выбрасывать из окна вещи и мебель, причинив материальный ущерб, и отказывались открывать дверь», — рассказали в пресс-службе областного ведомства.

По данным издания, испуганные соседи вызвали полицию и сняли происходящее на видео. Девушки отказывались открывать дверь. Однако сотрудникам Росгвардии удалось попасть внутрь и задержать нарушительниц. После этого их передали полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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