Внезапная утечка на химгиганте: что произошло на заводе «Азот» в Кемерове
На заводе «Азот» в Кемерове произошла утечка азота и водорода утром 22 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В среду, 22 июля, утром на территории кемеровского химического предприятия «Азот» произошло возгорание. Об этом проинформировали в региональном МЧС и пресс-службе завода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, на 6-м блоке предприятия случилась внезапная утечка газовой смеси, состоящей из азота и водорода.
«В 09:57 22 июля 2026 года в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на КАО Азот», — сообщает оперативная информация ГУ МЧС по области.
По данным издания, к месту происшествия на улице Грузовой оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Как заявили представители химического гиганта, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты полностью перекрыли участок утечки газа. Цех был остановлен в штатном режиме. Причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что у побережья Румынии вспыхнул танкер со сжиженным газом.