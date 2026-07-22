Внезапная утечка на химгиганте: что произошло на заводе «Азот» в Кемерове

В среду, 22 июля, утром на территории кемеровского химического предприятия «Азот» произошло возгорание. Об этом проинформировали в региональном МЧС и пресс-службе завода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на 6-м блоке предприятия случилась внезапная утечка газовой смеси, состоящей из азота и водорода.

«В 09:57 22 июля 2026 года в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на КАО Азот», — сообщает оперативная информация ГУ МЧС по области.

По данным издания, к месту происшествия на улице Грузовой оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Как заявили представители химического гиганта, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты полностью перекрыли участок утечки газа. Цех был остановлен в штатном режиме. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что у побережья Румынии вспыхнул танкер со сжиженным газом.