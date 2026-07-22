Wildberries заморозил склады на юге: персонал эвакуирован, продавцам простят штрафы

Маркетплейс Wildberries поставил на паузу два крупных логистических центра на юге страны. Склады в Краснодаре и Невинномысске прекратили работу из-за внештатной ситуации, персонал вывезен, сообщили в пресс-службе компании. Об этом пишет BFM Кубань .

Причиной остановки стала ночная атака беспилотников на оба города. Руководство приняло экстренные меры: все сотрудники эвакуированы, приемка товаров остановлена по всем каналам. Партнерам уже предложили варианты — запланированные поставки разрешили отменить или переадресовать на другие склады, и никаких штрафов за это не будет.

Финансовые послабления коснулись и текущих расходов селлеров. Плату за хранение перестанут считать с 22 июля, а все уже сделанные с начала дня начисления обещают полностью обнулить. Кроме того, отключены санкции за отмену заказов и перевод отгрузок на иные сортировочные центры. Даже комиссия за доставку в срок более 18 часов пока расти не будет.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оба города подверглись ударам дронов. В Краснодаре обломки БПЛА повредили жилые дома и гаражи, склад загорелся, троих пострадавших отвезли в больницу. В Невинномысске также полыхал складской комплекс, помощь медиков понадобилась двоим раненым.