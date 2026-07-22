Форвард «Зенита» Соболев рассказал, как у него получилось сбросить вес

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в разговоре с «РБ Спорт» рассказал о похудении. Он подтвердил наблюдение собеседника о том, что немного «подсушился».

Футболист признался, что работает с нутрициологом. Это помогло ему сбросить примерно четыре килограмма. Сейчас его вес составляет 88 кг при росте 195 см.

«Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру — хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи, — сказал Соболев.

29-летний форвард выступает за «Зенит» с 2024 года после перехода из «Спартака». Его матчи против бывшего клуба практически не обходятся без скандала. Так, в недавней игре за Суперкубок России (1:1, 4:2 — пенальти) Соболев сравнял счет в концовке матча и демонстративно отпраздновал гол перед фанатской трибуной красно-белых.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао убежден, что к этому моменту Соболева уже не должно было быть на поле, так как арбитр обязан был показать нападающему красную карточку за безрассудный подкат против Жедсона Фернандеша.