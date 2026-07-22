Трамп хочет сделать Инфантино генсеком ООН

Издание ссылается на источник, близкий к главе Белого дома, который рассказал о том, что Трамп высоко оценивает Инфантино и считает, что у того «есть особая способность объединять людей».

Выборы нового генсека ООН пройдут в этом году: в декабре действующий глава организации Антониу Гутерриш покинет свой пост. Неизвестно, обсуждал ли Трамп с Инфантино перспективу работы в ООН и как сам президент ФИФА относится к этой работе. Однако, по данным New York Post, Трамп считает такой вариант реалистичным, поскольку имеющиеся семь кандидатов представляются ему «слабыми».

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке не обошелся без скандалов. Самый громкий из них связан с вмешательством Трампа в футбольные дела. После его звонка Инфантино была отменена дисквалификация американского нападающего Фоларина Болагуна. Это решение вызвало дружное возмущение в футбольном мире. Сообщалось, что УЕФА может выдвинуть своего кандидата против Инфантино на выборах президента ФИФА в следующем году.

Однако, по утверждению The Guardian, позиции Инфантино в ФИФА остаются весьма прочными, несмотря на скандалы. За него готовы проголосовать более 200 национальных ассоциаций.