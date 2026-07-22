Зумеры идут за подработкой: каждый четвертый молодой россиянин ищет временный заработок летом

Молодые россияне не хотят сидеть без дела, но и в офис на полный день не спешат. О летних карьерных планах зумеров « Ленте.ру » рассказали аналитики hh.ru.

Опросы показали: каждый четвертый респондент в возрасте от 18 до 24 лет нацелен на подработку. Фриланс, временные проекты, сезонная занятость — что угодно, лишь бы сохранить свободу и доход. Полностью отключиться от работы на летние месяцы готовы лишь 3% молодежи — это самый низкий процент среди всех возрастов.

При этом бросать стабильное место ради экспериментов зумеры не торопятся. Семеро из десяти опрошенных заявили, что не рассматривают так называемые «карьерные каникулы» и не хотят рисковать зарплатой. Подход оказался прагматичным. Даже те, кто решается на паузу, ищут финансовую подушку: 22% рассчитывают на доход от подработок, почти половина — на личные сбережения, 14% — на отпускные, и только 10% надеются на помощь семьи.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова объяснила этот феномен просто: поколение зумеров мыслит практично. Они не против передышки, но без денег оставаться не собираются.

Главный мотив для возможного перерыва — усталость. Если бы появился шанс взять паузу на два-три месяца, 38% молодежи потратили бы ее на восстановление сил. Еще 16% — на учебу и новые навыки, 8% — на путешествия.

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