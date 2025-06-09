Кинофильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России
Премьера недели «Балерина» собрала за выходные в прокате 141 млн руб.
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Фильм «Балерина», в котором главную роль исполнила Ана де Армас, стал самым кассовым в российском прокате на этой неделе. За прошедшие выходные премьера недели собрала 141 млн рублей в России и странах СНГ, передает портал kinobusiness.com.
В странах СНГ, за исключением России и Белоруссии, второе место по кассовым сборам занял ремейк анимационного фильма «Лило и Стич». Фильм собрал 40,6 млн руб.
Фильм «Кракен» с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым занял третью строчку по итогам уикенда, собрав в прокате 19,8 млн руб.
Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» занял четвертое место по сборам за уикенд в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. За выходные он собрал 17,4 млн руб.
В пятерку лидеров по сборам за уикенд также вошел фильм «сНежный человек», собравший в прокате за минувшие выходные 16,1 млн руб.