Кинофильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России

Фильм «Балерина», в котором главную роль исполнила Ана де Армас, стал самым кассовым в российском прокате на этой неделе. За прошедшие выходные премьера недели собрала 141 млн рублей в России и странах СНГ, передает портал kinobusiness.com.

В странах СНГ, за исключением России и Белоруссии, второе место по кассовым сборам занял ремейк анимационного фильма «Лило и Стич». Фильм собрал 40,6 млн руб.

Фильм «Кракен» с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым занял третью строчку по итогам уикенда, собрав в прокате 19,8 млн руб.

Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» занял четвертое место по сборам за уикенд в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. За выходные он собрал 17,4 млн руб.

В пятерку лидеров по сборам за уикенд также вошел фильм «сНежный человек», собравший в прокате за минувшие выходные 16,1 млн руб.