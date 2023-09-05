Кинокритик Голубчиков назвал причины сложностей просмотра классики современными зрителями
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Современному зрителю становится все сложнее смотреть советские кинокартины. По мнению кинокритика Александра Голубчикова, растет число тех, кто отдает предпочтение лентам с непродолжительным хронометражем и более динамичным сюжетом, это как раз отсутствует. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В качестве примера он привел «затянутую» по современным меркам киносагу «Семнадцать мгновений весны».
По мнению эксперта, этот фильм требует от зрителя максимального внимания, поскольку в быстро сменяющихся эпизодах и длительных диалогах просто упустить суть.
Он отметил, что современные зрители не готовы глубоко погружаться в кинофильм.
Голубчиков добавил, что также причиной сложности восприятия советского кино является уход эпохи телевидения в целом в прошлое.