Кинокритик Голубчиков назвал причины сложностей просмотра классики современными зрителями

Современному зрителю становится все сложнее смотреть советские кинокартины. По мнению кинокритика Александра Голубчикова, растет число тех, кто отдает предпочтение лентам с непродолжительным хронометражем и более динамичным сюжетом, это как раз отсутствует. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

В качестве примера он привел «затянутую» по современным меркам киносагу «Семнадцать мгновений весны».

По мнению эксперта, этот фильм требует от зрителя максимального внимания, поскольку в быстро сменяющихся эпизодах и длительных диалогах просто упустить суть.

Он отметил, что современные зрители не готовы глубоко погружаться в кинофильм.

Голубчиков добавил, что также причиной сложности восприятия советского кино является уход эпохи телевидения в целом в прошлое.