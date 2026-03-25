Кинокритик предупредил об угрозе захвата кино искусственным интеллектом

Искусственный интеллект уже не просто рисует картинки и пишет тексты — он захватывает музыкальные чарты, и многие даже не подозревают, что их любимый трек сгенерировала нейросеть. В Белоруссии в прокат вышел полнометражный мультфильм «Беловежская пуща», созданный полностью ИИ, а в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров сериалы, у которых нет ни одного живого актера. Закономерный вопрос: не стоит ли кинематографу готовиться к тотальному вторжению машин? Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров уверен: если не вмешаться, творческие профессии начнут исчезать одна за другой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, художники, композиторы, монтажеры, осветители — всех их нейросети могут вытеснить из индустрии. Уже сегодня ИИ пишет музыку, оставляя реальных композиторов без заказов. По словам Шнейдерова, под угрозой даже телевидение, где многие процессы легко автоматизировать. Но полная замена человека все же невозможна: пока нейросеть не способна создать нечто по-настоящему живое, и зритель это чувствует.

Спасти кино, считает эксперт, могут только законодательные ограничения. Государствам пора вводить правила: либо запретить выпуск полностью сгенерированных фильмов в прокат, либо как минимум обязать маркировать такой контент, чтобы зритель понимал, кто на самом деле стоит за картиной. И примеры уже есть: голливудские сценаристы отстояли свои права забастовкой, а попытку выпустить фильм с цифровыми актерами отменили через суд.

Итог для кинематографа не безнадежен. ИИ, по мнению Шнейдерова, может стать инструментом, но не хозяином. Режиссеры, сценаристы и актеры останутся — просто потому, что их живое присутствие зритель ценит выше, чем самый идеальный алгоритм. Но чтобы машины не заняли все свободное пространство, придется действовать быстро: пока индустрия не очнулась, а нейросети продолжают учиться.

