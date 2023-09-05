Кинокритик Шнейдеров объяснил причины воровства фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» кинотеатрами

Столичный кинотеатр «Радуга» разместил на своей афише фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» под другими названиями. Так, они называются «Быстрые свидания» и «Дубак». Однако позже анонсы с новыми названиями пропали со страницы кинотеатра. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, подобные поступки связаны с попыткой российских кинотеатров выжить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что без голливудского кино отечественный кинопрокат движется к гибели, поскольку публика не высказала особого интереса к российскому кино.

По мнению эксперта, кинотеатры вынуждены идти в обход требований Минкультуры России и Уголовного кодекса РФ и воровать фильмы.