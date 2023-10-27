Кинокритик Шнейдеров перечислил основные минусы отечественного кино

Отечественное кино является богатым и многогранным искусством, которое полно талантливых режиссеров, актеров и сценаристов. Однако многие считают, что оно переживает кризис. Кинорежиссер Давид Шнейдеров рассказал, смогло ли российское кино вернуться на пьедестал искусства и привлечь внимание мировой публики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, вкусы и запросы современных зрителей различны.

Режиссер отметил, что, хотя и врут во всем мире об отмене русской культуры, два отечественных киносериала удостоились серьезных наград.

По его мнению, наши режиссеры по-прежнему не имеют снимать боевики. Кроме того, для улучшения кинокартин следует увеличить объем средств на их создание из бюджета.