Кинокритик Шнейдеров считает, что 90% российских фильмов в прошлом году оказались провальными в прокате

По словам кинокритика Давида Шнейдерова, в минувшем году в нашей стране было снято 170 фильмов, которые оказались провальными в прокате. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что отечественная киноиндустрия имеет пару-тройку блокбастеров и около 90% провальных в прокате фильмов.

По мнению эксперта, из более 190 кинолент за прошлый год окупился всего 21 фильм.

Он отметил, что российскому зрителю неинтересно отечественное кино.