Кинорежиссер Кеосаян дал оценку скандалу с актером Кологривым

Новосибирским судом актеру Никите Кологривому назначен административный арест сроком на семь суток за дебош в баре. По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, он - талантливый актер, который весьма часто инициирует скандалы, рискует превратить свою карьеру и жизнь в трагедию. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Кологривому следует остерегаться подобного поведения, потому что такой путь далеко не идеален.

По мнению кинорежиссера, это путь в трагедию, к забвению, к презрению, если не остановиться вовремя.