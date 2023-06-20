Киновед Шпагин оценил важность премии «Оскар» для российского кинематографа

Американская премия «Оскар» несколько десятков лет считается одной из наиболее престижных наград в сфере кино. Отечественные киноленты постоянно принимали участие в конкурсной программе премии и становились ее лауреатами. Но в прошлом году Киноакадемией России было принято решение не номинироваться на «Оскар». Киновед и историк кино Александр Шпагин рассказал о том, какое значение для российского кино имеет «Оскар. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, США долгое время считались примером для подражания в России, поэтому победа отечественной кинокартины на «Оскаре» воспринималась как мировое признание. Однако это все является фарсовой историей, поскольку «Оскар» — политический конкурс.

Киновед отметил, что в нашей стране по-прежнему считают победу на «Оскаре» весьма серьезным достижением.

Он добавил, что за этим гнаться не имеет смысла, потому что отечественное кино стремительным шагом идет вверх.

Напомним, что киноленты СССР и России за всю историю завоевали шесть премий Оскар». Это документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» (1967), «Дерсу Узала» (1975) Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» (1980) Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» (1994) Никиты Михалкова, мультфильм «Старик и море» (1999).