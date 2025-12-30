Киркоров, Алентова, Осборн: главные потери 2025 года, которые потрясли Россию и мир

Этот год стал временем прощания с целой плеядой выдающихся личностей. Мир и Россия потеряли тех, кто строил кино, создавал музыку поколений и писал историю. Для многих россиян эти имена — не просто строчки в титрах, а часть личной биографии, ведь на них воспитывались поколения. KP.RU собрала список знаменитостей, кого не стало в 2025-м.

Главные утраты 2025 года, те, о ком говорили по всей России и за ее пределами:

Вера Алентова (25 декабря, 83 года). Звезда оскароносного шедевра «Москва слезам не верит» ушла в конце года. Супруга режиссера Владимира Меньшова навсегда осталась в памяти зрителей как символ женской силы и стойкости. Ее героиня Катерина Тихомирова стала родной для миллионов женщин в России и СНГ.

Брижит Бардо (28 декабря, 91 год). Главный секс-символ XX века и живая икона французского кино. После блистательной карьеры («И Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну») она десятилетиями защищала права животных. Ее уход — это финал целой эстетической эпохи.

Оззи Осборн (22 июля, 76 лет). «Крестный отец» хеви-метала и один из самых эпатажных рокеров планеты. Несмотря на десятки скандалов и диагнозы, он оставался символом несокрушимой жизненной энергии и музыкального гения.

Евгения Добровольская (60 лет). Народная артистка РФ и одна из ведущих актрис МХТ имени А. П. Чехова. Известна по ролям в фильмах «Королева Марго», «Артистка» и сериалу «Участок». Лауреат премий «Ника» и «Золотой орел», она запомнилась зрителям своим уникальным драматическим талантом и умением играть сильных, независимых женщин.

Тигран Кеосаян (26 сентября, 59 лет). Известный кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий. Создатель популярных фильмов «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также культовых музыкальных клипов 90-х. В последние годы был заметной фигурой в медиапространстве как автор остросоциальных программ и супруг Маргариты Симоньян.

Зураб Церетели (22 апреля, 91 год). Самый монументальный скульптор современности, чьи работы — от гигантского Петра I в Москве до памятников в США и Японии — вызывали бурные дискуссии, но никогда не оставляли равнодушными.

Валентина Талызина (21 июня, 90 лет). Актриса с неподражаемым голосом и талантом. Мы любили ее в «Иронии судьбы» (где она не только играла, но и озвучивала главную героиню) и «Зигзаге удачи». Она была настоящей королевой эпизода и глубокой драматической актрисой.

Дэвид Линч (16 января, 78 лет). Главный сюрреалист мирового кино, подаривший нам загадочный «Твин Пикс». Его фильмы были сложными ребусами, которые пытались разгадать киноманы по всему свету.

Папа Римский Франциск (21 апреля, 88 лет). Глава Католической церкви, который запомнился попытками навести мосты между конфессиями и неоднократными призывами к мирному урегулированию конфликтов, в том числе на Украине.

Год забрал и многих мэтров отечественного искусства. Не стало легендарного актера Олега Стриженова (95 лет), которого на Западе называли «советским Жераром Филипом». Ушли выдающиеся композиторы: Евгений Дога (88 лет), чей вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» знает каждый, автор музыки к «Маугли» и «Чучелу» София Губайдулина (93 года) и вдовец великой Плисецкой Родион Щедрин (92 года).

Театральный мир осиротел без хореографа Юрия Григоровича (98 лет) и режиссера Александра Митты (92 года), снявшего первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Среди актерских потерь — «баба Шура» из фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова (80 лет), мама Дяди Федора Лариса Голубкина (85 лет) и звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов, ушедший слишком рано в 40 лет.

Также мир простился с отцом Филиппа Киркорова — Бедросом Киркоровым (92 года), великим шахматистом Борисом Спасским (88 лет) и легендарным кутюрье Джорджо Армани (91 год). В политической сфере знаковыми стали смерти французского правого лидера Жана-Мари Ле Пена (96 лет) и советского политика-патриота Виктора Алксниса (74 года).

В самом конце года нас покинули британский музыкант Крис Ри (74 года) и старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, не дожившая всего неделю до своего 115-летия.

Ранее сообщалось, что актриса Аронова обратилась с просьбой к покойной Алентовой в гробу.