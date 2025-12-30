Киркоров, Алентова, Осборн: главные потери 2025 года, которые потрясли Россию и мир
Этот год стал временем прощания с целой плеядой выдающихся личностей. Мир и Россия потеряли тех, кто строил кино, создавал музыку поколений и писал историю. Для многих россиян эти имена — не просто строчки в титрах, а часть личной биографии, ведь на них воспитывались поколения. KP.RU собрала список знаменитостей, кого не стало в 2025-м.
Главные утраты 2025 года, те, о ком говорили по всей России и за ее пределами:
- Вера Алентова (25 декабря, 83 года). Звезда оскароносного шедевра «Москва слезам не верит» ушла в конце года. Супруга режиссера Владимира Меньшова навсегда осталась в памяти зрителей как символ женской силы и стойкости. Ее героиня Катерина Тихомирова стала родной для миллионов женщин в России и СНГ.
- Брижит Бардо (28 декабря, 91 год). Главный секс-символ XX века и живая икона французского кино. После блистательной карьеры («И Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну») она десятилетиями защищала права животных. Ее уход — это финал целой эстетической эпохи.
- Оззи Осборн (22 июля, 76 лет). «Крестный отец» хеви-метала и один из самых эпатажных рокеров планеты. Несмотря на десятки скандалов и диагнозы, он оставался символом несокрушимой жизненной энергии и музыкального гения.
- Евгения Добровольская (60 лет). Народная артистка РФ и одна из ведущих актрис МХТ имени А. П. Чехова. Известна по ролям в фильмах «Королева Марго», «Артистка» и сериалу «Участок». Лауреат премий «Ника» и «Золотой орел», она запомнилась зрителям своим уникальным драматическим талантом и умением играть сильных, независимых женщин.
- Тигран Кеосаян (26 сентября, 59 лет). Известный кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий. Создатель популярных фильмов «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также культовых музыкальных клипов 90-х. В последние годы был заметной фигурой в медиапространстве как автор остросоциальных программ и супруг Маргариты Симоньян.
- Зураб Церетели (22 апреля, 91 год). Самый монументальный скульптор современности, чьи работы — от гигантского Петра I в Москве до памятников в США и Японии — вызывали бурные дискуссии, но никогда не оставляли равнодушными.
- Валентина Талызина (21 июня, 90 лет). Актриса с неподражаемым голосом и талантом. Мы любили ее в «Иронии судьбы» (где она не только играла, но и озвучивала главную героиню) и «Зигзаге удачи». Она была настоящей королевой эпизода и глубокой драматической актрисой.
- Дэвид Линч (16 января, 78 лет). Главный сюрреалист мирового кино, подаривший нам загадочный «Твин Пикс». Его фильмы были сложными ребусами, которые пытались разгадать киноманы по всему свету.
- Папа Римский Франциск (21 апреля, 88 лет). Глава Католической церкви, который запомнился попытками навести мосты между конфессиями и неоднократными призывами к мирному урегулированию конфликтов, в том числе на Украине.
Год забрал и многих мэтров отечественного искусства. Не стало легендарного актера Олега Стриженова (95 лет), которого на Западе называли «советским Жераром Филипом». Ушли выдающиеся композиторы: Евгений Дога (88 лет), чей вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» знает каждый, автор музыки к «Маугли» и «Чучелу» София Губайдулина (93 года) и вдовец великой Плисецкой Родион Щедрин (92 года).
Театральный мир осиротел без хореографа Юрия Григоровича (98 лет) и режиссера Александра Митты (92 года), снявшего первый советский фильм-катастрофу «Экипаж». Среди актерских потерь — «баба Шура» из фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова (80 лет), мама Дяди Федора Лариса Голубкина (85 лет) и звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов, ушедший слишком рано в 40 лет.
Также мир простился с отцом Филиппа Киркорова — Бедросом Киркоровым (92 года), великим шахматистом Борисом Спасским (88 лет) и легендарным кутюрье Джорджо Армани (91 год). В политической сфере знаковыми стали смерти французского правого лидера Жана-Мари Ле Пена (96 лет) и советского политика-патриота Виктора Алксниса (74 года).
В самом конце года нас покинули британский музыкант Крис Ри (74 года) и старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, не дожившая всего неделю до своего 115-летия.
