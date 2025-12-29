Актриса Аронова бросилась к гробу с покойной Алентовой ради одной просьбы

В Театре имени Пушкина простились с Верой Алентовой. Как пишет gazetametro.ru , церемония, наполненная скорбью, неожиданно стала пространством для глубоких размышлений о жизни, профессии и достойном уходе. Слова, прозвучавшие у гроба народной артистки, сложились в единый нарратив — не о конце, а о силе личности, способной преподавать уроки даже в момент прощания.

Народная артистка РФ Мария Аронова («Лед» «Батальонъ», «Солдаты») подошла к гробу коллеги, которой искренне восхищалась за все время работы в театре и вне его. Возле покойной звезды она начала произносить не просто прощальную речь, а скорее тихую просьбу к той, кто при жизни мог преодолевать многое. Алентова 59 лет правила в этом «королевстве», театре, и, как считает Аронова, может приглядывать за дорогими людьми.

«Пожалуйста, помогите всем, кто после вас остался здесь. Вы столько лет были действующей королевой, подавая пример всем, кто с вами соприкасался. Вы показывали нам, кто годится вам в дочки и сыновья, как надо правильно относиться к делу, к людям — от коллег до гримеров и охранников, с которыми всегда были нежны. Вы для меня всегда были примером. Пожалуйста, с облачков помогайте всем нам», — произнесла артистка у гроба.

Просьба Ароновой — не мистическая, а вполне земная: она просила о сохранении той среды человечности и высочайшего профессионализма, которую Алентова десятилетиями выстраивала вокруг себя.

Историю ухода актрисы, обнажившую самую суть ее характера, подробно рассказала и дочь, Юлия Меньшова. Она раскрыла, что в семье тема смерти никогда не была табу. Алентова, давая домашние указания на случай своего ухода, повторяла, что не хочет быть обузой. По словам ее наследницы, такое было желание мамы и она ушла именно так.

«Когда она обсуждала со мной эту тему по поводу ухода, она говорила: „Только бы не стать обузой! Только бы не быть проблемой! Если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем. И Господь услышал ее буквально — она улетела, как птичка, в одно мгновение», — поделилась Меньшова.

25 декабря, приехав проститься с коллегой Анатолием Лобоцким в театр Маяковского, Алентова увидела у входа журналистов. Несмотря на то что в последнее время ей тяжело давались лестницы, она, заметив на себе внимание, «взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет». Этот короткий рывок стал ее последним жизненным актом — актом невероятного достоинства и силы воли. Спустя мгновения ее сердце остановилось из-за оторвавшегося тромба.

Позже бывшая жена Лобоцкого рассказала, что Алентова на прощании с актером не успела подойти к гробу. В смерти звезды в целом нашли пугающие совпадения.