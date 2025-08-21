Киркоров на фоне обнаруженного диабета упал во время выступления на «Новой волне»

Народный артист Российской Федерации и известный певец Филипп Киркоров не получил серьёзных травм после падения во время выступления на международном музыкальном конкурсе «Новая волна». Об этом поведала в беседе с РИА Новости директор артиста Екатерина Успенская.

Телеканал МУЗ-ТВ обнародовал видео, на котором запечатлён момент падения Филиппа Киркорова со сцены во время его выступления на конкурсе «Новая волна». Сразу после падения на помощь певцу поспешили его коллеги по команде, которые помогли ему подняться. Примечательно, что даже после инцидента Киркоров продолжил исполнять свою песню.

«Да, главное — уметь встать после падения», — сказала собеседница агентства.

Фестиваль «Новая волна» проходит в Казани с 21 по 26 августа нынешнего года.

Инцидент произошел на фоне обнаруженного накануне медиками у Киркорова сахарного диабета. Певец последнее время жаловался на общую слабость, недомогание и слабое заживление ссадин. Все это, как показало обследование. были признаками серьезного недуга, охватившего исполнителя.