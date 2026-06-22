Стол Наполеона и полмиллиарда за «трешку»: Валерий Сюткин не может найти покупателя на свою квартиру в центре Москвы

Заслуженный артист России Валерий Сюткин решил расстаться с недвижимостью в центре Москвы, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Певец выставил на продажу свою трехкомнатную квартиру на Сретенском бульваре. Стоимость лота составляет 500 млн рублей.

Площадь апартаментов достигает 232 кв. метров. Внутри оборудованы три спальни, есть камин, балкон и дизайнерский ремонт. Интерьер дополняют антикварные предметы и винтажная мебель, которые хозяин собирал годами.

Квартира находится в историческом доме, построенном еще в XIX веке. В здании есть охрана и консьерж.

Особый интерес представляет антикварный стол, который когда-то принадлежал императору Наполеону Бонапарту. Сюткин приобрел его на аукционе несколько лет назад. Если покупатель предложит хорошую цену, раритет также перейдет новому владельцу.

Сам артист признается, что устал от столичной жизни. Квартира находится в его собственности более пяти лет, однако последнее время она простаивает. Сюткин почти не бывает там, много путешествует и все чаще задумывается о жизни за городом. Певец рассчитывает выручить за жилье около €5 млн, но покупателя на квартиру не могут найти уже целый год.

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