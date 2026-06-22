«Он стер помаду, а она рада»: как вырванная из контекста фраза превратила Антона Макарского в абьюзера?

В 2014 году интервью Антона и Виктории Макарских в программе Юлии Меньшовой вызвало настоящий скандал. Фраза актера о том, что он стирает помаду с губ жены перед камерами и не разрешает ей краситься, разлетелась по сети. Антона Макарского окрестили «домашним тираном» и абьюзером. Прошло 11 лет, и Виктория наконец решила расставить все точки над i, пишет Super.

Накануне Виктория объяснила, что тот злополучный фрагмент был вырван из контекста. На самом деле Антон имел в виду совсем другое: ему важно иметь возможность в любой момент поцеловать жену.

«В этот ролик добавили своих комментариев и сделали из Антона Макарского мегасупертирана и абьюзера», — заявила Виктория.

Сама она признавалась, что помада ей не идет, а муж лишь выразил личное предпочтение, а не запрет. Однако сеть восприняла все иначе.

Виктория с иронией отметила, что теперь, когда все считают ее мужа тираном, никто даже не думает уводить его из семьи.

«Мне все сочувствуют. Никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского. Слава Богу за все!» — высказалась она.

По словам Виктории, на фоне скандала женщины несут ей подарки, еду и цветы «как жертве абьюза», а на ее мужа «никто не зарится». Сама она уверяет, что в их семье все иначе. Более того, Антон не находится под следствием и не спился — они с женой «бодры и веселы» и не собираются тратить время на «извращенные фантазии» интернет-пользователей.

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