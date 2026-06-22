Полина Диброва высказалась о падении бывшего мужа в московском клубе

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина высказалась о падении телеведущего в московском клубе. В интервью Super она заявила , что экс-супруг пришел в сознание и находится под наблюдением врачей. Дибров после инцидента попал в Боткинскую больницу.

Полина отметила, что не может навестить отца своих детей, так как находится в Тибете. При этом модель уточнила, что держит связь с окружением Дмитрия и следит за состоянием его здоровья.

Напомним, Дибров был доставлен в больницу на скорой помощи после того, как упал с лестницы в клубе, расположенном на юге столицы. Инцидент произошел во время вечеринки, где присутствовали иностранные артисты.

По данным телеграм-канала Mash, телеведущий провел ночь в клубе, а под утро случилось несчастье. Первая информация была противоречивой, но врачи диагностировали перелом руки, а также заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров покинул больницу и оставил там значок с цитатой писателя Льва Толстого.