Жителей Подмосковья за неделю оштрафовали почти на ₽600 тыс. за сброс мусора у контейнерных площадок

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье за неделю выявили 537 случаев сброса мусора возле контейнерных площадок. Нарушителей оштрафовали почти на ₽600 тыс. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В результате этих нарушений было вынесено 26 постановлений об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила ₽590 тыс.», - говорится в сообщении ведомства.

Нарушения были выявлены в Павловском Посаде, Наро-Фоминске, Можайске, Коломне, Раменском. К примеру, в Коломне незаконный сброс мусора зафиксировали на улице Толстикова, 9, а в Можайске — на Гжатской, 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество коммунальных услуг для жителей.