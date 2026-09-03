Ипотека или аренда: депутат назвал условие, когда квартиру лучше не покупать

Покупка квартиры может стать не активом, а финансовой удавкой — депутат Госдумы предупредил, что если вы не уверены в завтрашнем дне, то лучше платить за съем, чем брать ипотеку с огромными процентами. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко расставил приоритеты. По его словам, решение о покупке жилья должно быть взвешенным и базироваться не на попытках угадать рынок, а на реальных потребностях семьи. Если человек четко знает, что проживет на одном месте многие годы, у него есть стабильный доход, первоначальный взнос и финансовая подушка на случай форс-мажора, тогда ипотека может иметь смысл. Во всех остальных случаях депутат советует остановиться на аренде.

Особенно это касается тех, кто не определился с карьерным путем или семейным статусом, допускает переезд в другой город или даже страну. Покупка квартиры в такой ситуации превращается в тяжкий груз — продать ее быстро без потерь сложно, а ипотечный платеж будет забирать львиную долю доходов, оставляя человеку минимум свободы. Аксененко подчеркнул: главная цель — улучшить положение семьи, а не набрать долгов.

Он также спрогнозировал динамику ипотечных ставок. К концу года рыночные проценты могут приблизиться к 15–16% годовых, а в 2027-м, по его ожиданиям, они начнут снижаться. Однако ключевое значение имеет не только ставка, но и размер первоначального взноса: чем меньше кредит, тем предсказуемее нагрузка.



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