Киркоров пожаловался, что у него появилось немерено врагов

Российский поп-исполнитель болгарского происхождения Филипп Киркоров в своем опубликованном в соцсетях новогоднем поздравлении посетовал на наличие у него множества врагов.

Напомним в конце декабря в клубе «Мутабор» в Москве организованная блогером Анастасией Ивлеевой голая вечеринка вызвала широкий общественный резонанс. Там, как выяснилось, побывал и Филипп Киркоров. Позднее певец записал видео, в котором принес своим поклонникам извинения за участие в вакханалии.

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — пожаловался артист.

Киркоров также признался, что «начал ценить самые элементарные вещи», после того, как его «опустили с небес на землю».

Ранее Филипп Киркоров публично извинился за участие в скандальной вечеринке блогера Ивлеевой. По признанию исполнителя, он якобы заскочил на мероприятие всего на пять минут, чтобы взглянуть одним глазком.